Air Liquide : atteindra ses synergies avec Airgas avec un an d'avance

(Actualisé avec précisions)

PARIS, 30 juillet (Reuters) - Air Liquide a publié lundi des résultats en hausse à données comparables au titre du premier semestre, portés en particulier par ses activités hors d'Europe, et a confirmé ses perspectives annuelles.

Le spécialiste des gaz industriels a également fait savoir dans un communiqué qu'il atteindrait avec un an d'avance, avant mi-2019, les 300 millions de dollars de synergies liées à l'intégration de l'américain Airgas racheté en mai 2016.

Le groupe s'est aussi dit confiant dans sa capacité à réaliser en 2018 une croissance de son résultat net, à change constant et hors éléments exceptionnels de 2017.

"Toutes les activités 'Gaz & Services' sont en croissance significative, notamment l'industriel marchand, l'électronique et la santé. Sur le plan géographique, les activités progressent dans toutes les régions du monde, et tout particulièrement en Asie, en Amériques et dans la zone Moyen-Orient & Afrique", a-t-il souligné.

Air Liquide a enregistré à fin juin un résultat net part du groupe de 1.040 millions d'euros (+12,1%), un résultat opérationnel courant de 1.617 millions (-2,3% en données publiées, +6,2% en comparable) et un chiffre d'affaires de 10.162 milliards (-1,3%, +5,8% en comparable).

Selon le consensus Thomson Reuters I/B/E/S, les analystes attendaient en moyenne un résultat net de 1.031 millions d'euros, un résultat opérationnel courant de 1.688 millions et des ventes de 10.128 millions.

"Les opportunités d'investissements à 12 mois se situent à leur meilleur niveau depuis trois ans et la dynamique s'est accélérée au cours du semestre", a également souligné Air Liquide, qui fait état de décisions en hausse de 30% à fin juin, à 1,4 milliard d'euros.

Les projets de clients pour lesquels le groupe est en train de formuler des propositions - qui ont une chance d'être signés dans les 12 prochains mois et de se transformer en contrats à long terme sur 15 ou 20 ans - atteignent ainsi 2,5 milliards d'euros, en hausse de 200 millions par rapport à mars.

Sur les six premiers mois de l'année, les mesures d'efficacité d'Air Liquide de traduisent par 174 millions d'euros de gains, en avance sur l'objectif annuel de plus de 300 millions de son programme "Neos".

L'action Air Liquide a clôturé vendredi sur un cours de 111,50 euros, en hausse de 6,1% depuis le début de l'année après +9,4% en 2017.

Le communiqué : https://bit.ly/2OsSIDq (Benjamin Mallet, édité par Dominique Rodriguez)