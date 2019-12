Air Liquide : avenant à sa ligne de crédit syndiquée

03/12/2019 | 09:03

Air Liquide annonce avoir conclu aujourd'hui un avenant à sa ligne de crédit syndiquée de 2 milliards d'euros prévoyant désormais un mécanisme de corrélation entre ses coûts financiers et trois de ses objectifs RSE dans le domaine de l'intensité carbone, de la diversité homme-femme, et de la sécurité.



' Acteur industriel engagé en faveur du développement durable, Air Liquide témoigne par cette initiative de sa volonté de combiner performance et responsabilité ' indique le groupe.



Désormais, un mécanisme d'indexation prévoit une augmentation ou diminution du coût de financement et des commissions payées en fonction de l'atteinte d'objectifs fixés annuellement pour chaque critère.



Fabienne Lecorvaisier, Directeur Général Adjoint et Directeur Financier du Groupe, a déclaré : ' La mise en place d'un mécanisme financier qui lie coûts financiers et performance extra-financière est une matérialisation de plus de notre engagement. Après avoir été le premier émetteur d'une émission obligataire ISR en 2012, nous continuons ainsi à participer au développement de mécanismes de finance responsable au service d'une croissance durable. '



