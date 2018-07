Air Liquide: bénéfice semestriel en hausse, confirme son objectif annuel

Paris (awp/afp) - Le groupe français de gaz industriels Air Liquide a confirmé lundi son objectif de hausse du résultat net en 2018, après un bénéfice net en progression de 12,1% au premier semestre, dans un environnement économique plus porteur, notamment pour le pôle Gaz et Services.

Le bénéfice net semestriel a atteint 1,04 milliard d'euros, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires des six premiers mois s'établit à 10,2 milliards d'euros, en repli de 1,3%, en raison d'un effet de change fortement négatif lié à l'appréciation de l'euro face au dollar. En données comparables (périmètre et changes constant, et hors effet énergie), la croissance du semestre ressort à 5,8%.

Le bénéfice net et le chiffre d'affaires sont au-dessus du consensus établi par Bloomberg.

Les ventes sont tirées par la branche Gaz et Services, qui représente l'essentiel du chiffre d'affaires. Elle est en hausse de 5% en comparable à 9,8 milliards d'euros, soutenue en particulier par les pays en développement (+12,3%).

Les deux autres pôles du groupe, de taille bien moindre, Ingénierie et construction et Marchés globaux et technologies, sont en forte progression, de près de 30% en comparable.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre est en hausse de 0,7% (+5,6% en comparable) à 5,15 milliards d'euros. L'effet de change négatif s'est légèrement atténué au deuxième trimestre, note le groupe.

Le PDG d'Air Liquide, Benoît Potier, cité dans le communiqué, a souligné que la croissance des ventes "s'accompagne d'une augmentation de la marge opérationnelle Gaz et Services, hors effet énergie". Cette marge atteint 17,9% hors énergie (+0,3 point) et 17,8% en publié.

M. Potier a souligné qu'Air Liquide atteindra "avec un an d'avance" les synergies attendues de l'intégration du groupe américain Airgas, acquis en 2016. L'objectif de réaliser 300 millions de dollars de synergies, notamment par des offres conjointes aux Etats-Unis, sera atteint dès le premier semestre 2019.

afp/rp