Air Liquide : cède ses unités de gaz industriels situées à Fijuan (Chine)

10 juin (Reuters) - Air Liquide a annoncé lundi :
* LA CESSION SES UNITÉS DÉDIÉES DE GAZ INDUSTRIELS SITUÉES À
FUJIAN (SUD-EST DE LA CHINE) AU CHINOIS FUJIAN SHENYUAN.
* QUE CETTE TRANSACTION, DONT LES DÉTAILS FINANCIERS N'ONT
PAS ÉTÉ
FOURNIS, LUI PERMETTRAIT DE RENFORCER SA CAPACITÉ
D'INVESTISSEMENT DANS SES GRANDS BASSINS INDUSTRIELS, Y COMPRIS
EN CHINE, ET DANS D'AUTRES ACTIVITÉS À FORT POTENTIEL.
* QUE CETTE TRANSACTION AURAIT UN IMPACT EXCEPTIONNEL
NÉGATIF,
TOUTEFOIS LIMITÉ, SUR LE RÉSULTAT NET DU 1ER SEMESTRE 2019
* QUE CELA NE REMETTAIT PAS EN CAUSE LES PERSPECTIVES DE
PERFORMANCE DU GROUPE SUR L'ANNÉE 2019.
Le communiqué https://bit.ly/2KEx0gn
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(Rédaction de Paris)