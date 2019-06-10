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AIR LIQUIDE

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Air Liquide : cède ses unités de gaz industriels situées à Fijuan (Chine)

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10/06/2019 | 08:32

10 juin (Reuters) - Air Liquide a annoncé lundi :

* LA CESSION SES UNITÉS DÉDIÉES DE GAZ INDUSTRIELS SITUÉES À FUJIAN (SUD-EST DE LA CHINE) AU CHINOIS FUJIAN SHENYUAN.

* QUE CETTE TRANSACTION, DONT LES DÉTAILS FINANCIERS N'ONT PAS ÉTÉ FOURNIS, LUI PERMETTRAIT DE RENFORCER SA CAPACITÉ D'INVESTISSEMENT DANS SES GRANDS BASSINS INDUSTRIELS, Y COMPRIS EN CHINE, ET DANS D'AUTRES ACTIVITÉS À FORT POTENTIEL.

* QUE CETTE TRANSACTION AURAIT UN IMPACT EXCEPTIONNEL NÉGATIF, TOUTEFOIS LIMITÉ, SUR LE RÉSULTAT NET DU 1ER SEMESTRE 2019

* QUE CELA NE REMETTAIT PAS EN CAUSE LES PERSPECTIVES DE PERFORMANCE DU GROUPE SUR L'ANNÉE 2019. Le communiqué https://bit.ly/2KEx0gn Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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EBIT 2019 3 747 M
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Dette 2019 12 966 M
Rendement 2019 2,38%
PER 2019 21,44
PER 2020 19,53
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VE / CA 2020 2,69x
Capitalisation 50 217 M
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Karen L. Katen Independent Director
Thierry Peugeot Director
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