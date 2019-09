Air Liquide : cession d'Air Liquide Fuzhou finalisée

06/09/2019 | 08:37

Conformément à l'accord initialement annoncé le 10 juin, Air Liquide annonce avoir finalisé la cession de sa filiale Air Liquide Fuzhou à Highsun Holding Group, la maison mère de Fujian Shenyuan New Materials Co Ltd.



Pour rappel, le complexe de gaz industriels cédé comprend une unité de gazéification de charbon, ainsi qu'une unité de séparation des gaz de l'air, une unité de purification de gaz de synthèse et une usine d'ammoniaque.



Cette transaction renforcera la capacité d'Air Liquide à investir dans de grands bassins industriels et sur d'autres activités à fort potentiel, notamment en Chine. Elle est également en ligne avec les objectifs climat du groupe de gaz industriels.



