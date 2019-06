Air Liquide : cession de sa filiale Air Liquide Fuzhou

10/06/2019 | 08:48

Air Liquide Chine annonce la signature d'un accord avec son client Fujian Shenyuan New Materials Co. Ltd, pour la cession de sa filiale Air Liquide Fuzhou Co. Ltd. Cette société détient et exploite un ensemble d'unités dédiées de gaz industriels situé à Fujian (dans le sud-est de la Chine).



Le complexe de gaz industriels cédé comprend une unité de gazéification de charbon, ainsi qu'une unité de séparation des gaz de l'air, une unité de purification de gaz de synthèse et une usine d'ammoniaque.



' Cette décision est en ligne avec la stratégie d'Air Liquide de se concentrer sur ses grands bassins industriels et sur d'autres activités à fort potentiel, notamment en Chine. Elle est également en ligne avec les Objectifs Climat du Groupe ' indique la direction.



' Cette transaction aura un impact exceptionnel négatif, toutefois limité, sur le résultat net du 1er semestre 2019, ne remettant pas en cause les perspectives de performance du Groupe sur l'année 2019 '.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.