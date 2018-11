Air Liquide : construction d'une usine d'hydrogène liquide

26/11/2018 | 10:06

Air Liquide annonce ce matin la prochaine construction, dans l'ouest des États-Unis, d'une unité de production de grande taille d'hydrogène liquide destinée aux marchés de l'hydrogène énergie.



Le groupe prévoit ainsi d'investir plus de 150 millions de dollars américains pour la construction de cette usine, qui doit débuter dans les premiers mois de 2019. Le site disposera d'une capacité de production de près de 30 tonnes d'hydrogène par jour, un volume qui peut alimenter, selon Air Liquide 35.000 véhicules électriques à pile à combustible.



'Le Groupe a également signé un contrat long terme avec FirstElement Fuel (FEF), acteur majeur de la distribution d'hydrogène aux États-Unis, pour la fourniture d'hydrogène à son réseau de stations en Californie. Ces nouveaux engagements permettront de répondre aux besoins croissants du marché de la mobilité hydrogène en Californie et contribueront au déploiement des véhicules électriques hydrogène, ainsi qu'à l'expansion de ce marché dans l'ensemble de cet État', précise Air Liquide.





