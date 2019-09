Air Liquide : contrat avec Shell aux Philippines

12/09/2019 | 09:13

Air Liquide indique ce matin que sa filiale philippine a remporté un contrat de long terme portant sur la fourniture d'hydrogène à la raffinerie Tabangao que la 'major' Shell détient dans ce pays, à Batangas. Aucun montant n'a été précisé.



Dans ce cadre, le géant français des gaz industriels et médicaux investira 30 millions d'euros pour construire unité de production d'hydrogène sur le site de la raffinerie.



'Cette unité, qui sera détenue et opérée par Air Liquide, sera couplée à une unité de captage et de liquéfaction de CO2 qui pourra alors être utilisé pour d'autres usages, permettant ainsi de réduire les émissions directes de carbone', ajoute le groupe.





