Air Liquide : contrat d'achat d'électricité renouvelable

30/11/2018 | 09:18

Air Liquide annonce la signature d'un contrat d'achat de 50 mégawatts (MW) d'électricité renouvelable d'origine éolienne avec une filiale de NextEra Energy Resources, le plus grand producteur mondial d'énergie renouvelable.



Le parc éolien qui fournira les 50 MW d'électricité au fournisseur français de gaz industriels est en cours de développement dans le comté de Menard, au Texas, et devrait être achevé au quatrième trimestre 2020.



Avec cet accord, Air Liquide a pour objectif d'alimenter en électricité d'origine renouvelable une part significative de ses actifs de production de gaz industriels au Texas, tout en évitant l'émission de 1,5 million de tonnes de CO2 sur la durée de l'accord.



