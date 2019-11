Air Liquide : coopère avec Engie et l'agglomération DLVA

13/11/2019 | 11:26

Air Liquide, l'agglomération Durance, Luberon, Verdon (DLVA) et Engie annoncent ce mercredi la signature d'un accord de coopération pour développer le projet 'HyGreen Provence', qui vise à produire, stocker et distribuer de l'hydrogène vert.



'Initié en 2017, HyGreen Provence devrait permettre de développer et valider les conditions technico économiques pour la production de 1.300 GWh d'électricité solaire, consommation résidentielle d'environ 450.000 personnes, pendant un an, ainsi que la production par électrolyse de l'eau d'hydrogène renouvelable à échelle industrielle. Le projet sera développé en plusieurs phases avec des premières réalisations envisagées dès fin 2021 et une phase finale possible en 2027', détaillent les partenaires.



À terme, ce sont plusieurs dizaines de milliers de tonnes d'hydrogène renouvelable par an qui pourraient ainsi être produites pour répondre à un très large spectre d'usages.



