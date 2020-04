Air Liquide : croissance comparable de 0,6% du CA trimestriel

24/04/2020 | 07:52

Air Liquide publie un chiffre d'affaires de 5.370 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en retrait de 1,3% en données publiées, mais en croissance comparable de 0,6% en dépit de la crise sanitaire.



'Cette bonne tenue des ventes reflète la solidité du modèle économique du groupe, caractérisé par la diversité de ses marchés et de ses géographies, ainsi que la part importante de contrats de long terme', commente le spécialiste des gaz industriels.



Air Liquide estime que son résultat net récurrent 2020, c'est à dire hors plus value liée à la cession de Schülke et hors éléments exceptionnels significatifs, devrait être proche du résultat net récurrent 2019 à taux de change constant.



