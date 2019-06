Air Liquide : deux contrats avec Marathon Petroleum

19/06/2019 | 09:16

Air Liquide a annoncé la signature de deux contrats d'approvisionnement à long terme avec Marathon Petroleum Company portant sur un total de 900 tonnes d'oxygène par jour pour les raffineries de Marathon Petroleum à Texas City (Texas) et à Garyville (Louisiane).



'Les deux contrats, qui témoignent d'une relation grandissante entre les deux sociétés, ont pour effet de presque doubler la quantité d'oxygène qu'Air Liquide fournira à Marathon Petroleum. Les deux sites sont situés sur le golfe du Mexique', indique-t-il.



À la raffinerie Galveston Bay de Texas City, le groupe frnçais de gaz industriels augmentera sa distribution d'oxygène actuelle de 400 tonnes par jour, et à Garyville, il accroitra la livraison d'oxygène jusqu'à 500 tonnes par jour.



