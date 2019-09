Air Liquide : émission obligataire aux Etats-Unis

06/09/2019 | 09:05

Air Liquide annonce le succès du lancement d'une émission obligataire sur le marché américain pour un montant de 500 millions de dollars américains sur une durée de 10 ans à un rendement actuariel de 2,362%.



Par cette opération, le groupe confirme sa volonté de développer des relations durables avec les investisseurs crédits américains. Cette émission bénéficiera d'une notation, identique à celle de L'Air Liquide S.A., 'A-' par Standard & Poor's et 'A-3' par Moody's.



Les fonds levés lui permettront de refinancer une émission obligataire en dollar arrivant à échéance en septembre 2019, et de continuer à financer de manière durable sa croissance à long terme, tout en bénéficiant de taux d'intérêt américains historiquement bas.



