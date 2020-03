Air Liquide : émission obligataire d'un milliard d'euros

27/03/2020 | 07:41

Air Liquide indique avoir lancé avec succès une émission obligataire long terme d'un milliard d'euros, dont 500 millions sur une durée de cinq ans à un rendement actuariel de 1,022%, et 500 millions sur une durée de 10 ans à un rendement actuariel de 1,47%.



Cette opération, 'très significativement sursouscrite par les investisseurs', a été réalisée dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note (EMTN). Cette émission bénéficiera d'une notation 'A-' par S&P's et 'A3' par Moody's.



Les fonds levés permettront au groupe de gaz industriels de 'refinancer par anticipation les échéances obligataires de juin 2020, et de continuer à financer de manière durable sa croissance à long terme, et ce dans des conditions très compétitives'.



