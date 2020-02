Air Liquide : en hausse de 6,1% du résultat net annuel

11/02/2020 | 07:47

Air Liquide publie un résultat net part du groupe de 2.242 millions d'euros en 2019, en hausse de 6,1% (+6,7% hors application de la norme IFRS16) et une marge opérationnelle de 17,3%, représentant une amélioration de 90 points de base.



Le chiffre d'affaires du fournisseur de gaz pour l'industrie et la santé s'établit à 21.920 millions d'euros, en croissance publiée de 4,3% et en hausse comparable de 3,2%, dont des ventes gaz et services en croissance comparable de 3,5%.



Le conseil d'administration proposera un dividende de 2,70 euros par action. A la suite de l'attribution d'actions gratuites d'une pour 10 réalisée en octobre dernier, le dividende proposé représente une forte croissance de 12,4%.



En 2020, en l'absence de changement majeur de l'environnement et dans un contexte de maîtrise de la situation sanitaire internationale, Air Liquide se dit confiant dans sa capacité à augmenter sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net, à change constant.



