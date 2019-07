Air Liquide : estime l'effet de changes pour le T2

03/07/2019 | 09:39

En vue des comptes semestriels attendus le 30 juillet, Air Liquide a indiqué hier que les changes devraient avoir un effet positif sur le CA du 2ème trimestre à hauteur de + 2% environ, soit + 2,5% sur le semestre.



Cet effet était de + 2,9% au 1er trimestre.



Pour l'ensemble de l'année 2019, le groupe s'attend à un effet positif compris entre + 1,5 et + 2%, avec un euro à 1,13 dollar en moyenne.





