Air Liquide et Sinopec signent un protocole d'accord sur la mobilité hydrogène en Chine

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Air Liquide et le groupe pétrochimique chinois Sinopec (China Petroleum & Chemical Corp) ont signé à Pékin, en présence des président français et chinois, Emmanuel Macron et Xi Jinping, un protocole d'accord pour contribuer à l'accélération du déploiement de solutions de mobilité hydrogène en Chine, a annoncé mercredi le spécialiste des gaz industriels.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Les dirigeants d'Air Liquide et Sinopec sont convenus d'envisager un développement du réseau dédié à la mobilité hydrogène et à l'amélioration du cadre réglementaire indispensable au développement de l'hydrogène énergie en Chine, le plus grand marché mondial de la mobilité.

-Dans le cadre de cet accord, Air Liquide apportera à Sinopec son expertise de la chaîne logistique de l'hydrogène, de la production au stockage et à la distribution, afin d'apporter des solutions compétitives de fourniture d'hydrogène aux marchés chinois de la mobilité propre.

-Première entreprise mondiale de raffinage, Sinopec est aussi le deuxième distributeur de produits chimiques et de carburant au monde avec un réseau de plus de 30.000 stations de distribution.

-Air Liquide et Sinopec sont des partenaires de longue date avec trois coentreprises existantes fournissant des gaz de l'air aux sites de Sinopec.

