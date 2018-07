Air Liquide : hausse de 12% du résultat net au 1er semestre

30/07/2018 | 08:05

Air Liquide publie un résultat net part du groupe de 1.040 millions d'euros au titre du premier semestre 2018, en hausse de 12,1%, et une marge opérationnelle à 16% hors effet énergie, en légère baisse de 10 points de base.



Le chiffre d'affaires du géant des gaz industriels s'établit à 10.162 millions d'euros, en baisse de 1,3% en données publiées et en croissance comparable de 5,8%, proche de la borne supérieure de l'objectif de son plan stratégique NEOS 2016-2020.



'Ainsi, dans un environnement comparable, Air Liquide est confiant dans sa capacité à réaliser en 2018 une croissance du résultat net, calculée à change constant et hors éléments exceptionnels de 2017', indique le PDG Benoît Potier.



