Air Liquide : inaugure le plus grand Centre de R&D du Groupe

27/09/2018 | 08:48

Air Liquide inaugure aujourd'hui son Campus Innovation Paris, situé sur le plateau de Saclay, en région parisienne.



Il comprend le plus grand centre de Recherche & Développement du Groupe, un bâtiment qui vient d'être totalement rénové et qui comporte 48 laboratoires et des plateformes pilotes, sur 15 000 m2. Le Campus Innovation accueillera dès 2019 un accélérateur de start-up deeptech.



' Représentant un investissement de 50 millions d'euros, le nouveau Centre R&D de Paris a été totalement rénové. C'est le plus grand Centre de R&D du Groupe. Il rassemble près de 500 collaborateurs dont 350 chercheurs, et comporte 48 laboratoires et des plateformes pilotes pour concevoir et tester des technologies en grandeur nature ' indique le groupe.



