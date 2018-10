Air Liquide : les changes pèseront moins au 3e trimestre

Données financières (€) CA 2018 20 690 M EBIT 2018 3 522 M Résultat net 2018 2 210 M Dette 2018 13 285 M Rendement 2018 2,35% PER 2018 22,17 PER 2019 19,88 VE / CA 2018 3,03x VE / CA 2019 2,84x Capitalisation 49 317 M Graphique AIR LIQUIDE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AIR LIQUIDE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 22 Objectif de cours Moyen 117 € Ecart / Objectif Moyen 1,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Benoît Potier Chairman & Chief Executive Officer Fabienne Lecorvaisier Chief Financial Officer & Vice President Pierre Dufour Director Karen L. Katen Independent Director Thierry Peugeot Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AIR LIQUIDE 9.61% 56 594 SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION SJSC --.--% 100 651 PRAXAIR 8.33% 48 609 LYONDELLBASELL INDUSTRIES -4.12% 41 163 SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD -15.58% 38 202 GIVAUDAN 8.75% 22 955