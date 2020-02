Air Liquide : marge opérationnelle record en 2019, nouvelle hausse attendue en 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a annoncé mardi s'attendre à une nouvelle croissance de sa marge opérationnelle et de son bénéfice net en 2020, à taux de change constants, après avoir déjà enregistré un taux de rentabilité record et accéléré son désendettement l'an passé.

"En 2020, en l'absence de changement majeur de l'environnement et dans un contexte de maîtrise de la situation sanitaire internationale, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net, à change constant", a déclaré le PDG du groupe, Benoît Potier, cité dans un communiqué.

Sur l'ensemble de l'année 2019, le résultat net récurrent d'Air Liquide a atteint 2,31 milliards d'euros, en hausse de 9,2% en données publiées et de 11,1% à périmètre, prix de l'énergie et taux de change constants.

Cette évolution est conforme aux attentes d'Air Liquide, qui tablait sur une croissance du résultat net en 2019 par rapport à 2018 à taux de change constants, sans chiffrer l'ampleur de cette progression.

Le chiffre d'affaires du chimiste est ressorti à 21,92 milliards d'euros, en croissance de 4,3% en données publiées et de 3,2% en données comparables. Les ventes de sa division Gaz & Services se sont plus particulièrement établies à 21,04 milliards d'euros, en progression de 4,6% en données publiées et de 3,5% en données comparables. "Toutes les activités Gaz & Services, soit 96% du chiffre d'affaires du groupe, progressent sur l'année, l'Électronique et la Santé étant particulièrement dynamiques", a précisé Air Liquide.

Le résultat opérationnel courant (ROC) d'Air Liquide a pour sa part augmenté de 10% en données publiées et de 7,5% en données comparables, à 3,79 milliards d'euros. La marge opérationnelle a ainsi atteint le niveau record de 17,3% l'an passé, contre 16,4% en 2018, se bonifiant de 0,7 point de pourcentage hors variation des prix de l'énergie.

Selon le consensus établi par Factset, les analystes s'attendaient à un résultat net de 2,29 milliards d'euros, à un ROC de 3,74 milliards d'euros et à un chiffre d'affaires de 22,12 milliards d'euros.

Les décisions d'investissements industriels et financiers ont atteint plus de 3,7 milliards d'euros en 2019, en progression de 19,8% par rapport à 2018, a relevé le groupe.

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le flux de trésorerie s'est élevé à 4,86 milliards d'euros, avant variation du besoin en fonds de roulement, en augmentation de 14,5%. Au 31 décembre 2019, la dette nette s'élevait à 12,4 milliards d'euros, contre 12,5 milliards d'euros un an plus tôt. A ce niveau, l'endettement net représentait 64% des fonds propres fin 2019, contre un taux de 68,8% fin 2018.

Fort de ces résultats et de la solidité du bilan, le conseil d'administration d'Air Liquide proposera, à la prochaine assemblée générale des actionnaires, le versement d'un dividende de 2,70 euros par action au titre de l'exercice 2019, contre un dividende de 2,65 euros par action payé au titre de 2018. "A la suite de l'attribution d'actions gratuites de 1 pour 10 réalisée en octobre 2019, le dividende proposé représente une forte croissance de 12,4% par rapport à 2018", a indiqué Air Liquide. Le dividende sera détaché le 11 mai 2020 et mis en paiement le 13 mai 2020.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO

COMMUNIQUES FINANCIERS D'AIR LIQUIDE:

https://www.airliquide.com/fr/investisseurs/documents-presentations

Agefi-Dow Jones The financial newswire