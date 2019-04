Air Liquide : nomme quatre nouveaux membres au sein de son comité exécutif

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a annoncé vendredi la nomination de quatre nouveaux membres au sein de son comité exécutif. Ces nominations ainsi que l'évolution des responsabilités des autres membres du comité seront effectives le 1er septembre prochain.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Le renforcement du comité exécutif est destiné à accélérer la mise en oeuvre de sa stratégie de transformation.

-Air Liquide nomme comme membres de son comité exécutif: Susan Ellerbusch, en charge des activités Grande Industrie et Electronique aux Etats-Unis, Matthieu Giard, en charge de la branche d'activité mondiale Industriel Marchand, de la fonction globale achats et des programmes d'efficacité du groupe, Emilie Mouren-Renouard, en charge de l'innovation, du digital & IT, de la propriété intellectuelle, ainsi que de l'activité Marchés Globaux & Technologies, Diana Schillag, en charge du pôle Europe Santé.

-Ils rejoindront Michael Graff, directeur général adjoint, qui supervise les pôles Amériques et Asie-Pacifique ainsi que la branche d'activité mondiale Electronique, François Jackow, directeur général adjoint, qui supervise les pôles Europe Industries, Europe Santé, et Afrique/Moyen-Orient & Inde, ainsi que la branche d'activité mondiale Santé et la fonction globale clients, Fabienne Lecorvaisier, directeur général adjoint, qui supervise les fonctions Corporate Finance & Gestion et le secrétariat général, et Guy Salzgeber, directeur général adjoint, qui supervise entre autres la branche d'activité mondiale Industriel Marchand, ainsi que l'activité Marchés Globaux & Technologies, qui inclut la branche d'activité mondiale Hydrogène Énergie nouvellement créée.

-Les autres membres du comité sont Jean-Marc de Royere, directeur de la société, qui est en charge de l'Inclusive Business et préside la fondation d'entreprise Air Liquide, François Venet, directeur de la société, qui est en charge de la Stratégie, et supervise la branche d'activité mondiale Grande Industrie ainsi que l'activité Ingénierie & Construction, François Abrial, directeur, qui est en charge du pôle Asie-Pacifique, Armelle Levieux, directeur, qui est en charge des Ressources Humaines du groupe, et le directeur général d'Airgas, Pascal Vinet.

