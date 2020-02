Air Liquide : obtient la meilleure note dans le classement du CDP pour sa gestion durable de l'eau

Regulatory News:

Pour la seconde fois cette année, Air Liquide (Paris:AI) se voit attribuer la note « A » dans le classement du CDP, cette fois-ci pour le reporting de ses actions en matière de gestion durable de l’eau. Avec ce score qui complète celui reçu pour le climat, Air Liquide rentre ainsi dans le cercle très fermé des sociétés ayant obtenu un double « A » par le CDP, une organisation à but non lucratif qui évalue les entreprises sur leurs actions en faveur de l’environnement.

Air Liquide intègre la « Liste A » CDP qui reconnaît les entreprises les plus performantes en matière de gestion durable de l’eau, après avoir déjà obtenu un « A » pour ses actions en faveur du climat en début d’année. Ce double « A » récompense une politique engagée en faveur de l’environnement, dont une étape importante a été l’annonce des Objectifs climat les plus ambitieux de son secteur.

Cette nouvelle distinction est aussi le fruit d’une politique de transparence menée depuis plusieurs années chez Air Liquide. La démarche Développement Durable est intégrée à la stratégie de l’entreprise et les données extra-financières du Groupe sont publiées dans la plupart de ses supports de communication.

En 2019, plus de 8 400 sociétés ont mis à disposition du CDP les données relatives à leur impacts environnementaux (climat - eau - forêts) pour qu’une évaluation indépendante ait lieu. Parmi ces entreprises, seules 38 ont obtenu un triple A ou un double A, dont 3 françaises parmi lesquelles Air Liquide.

Le processus annuel de notation extra-financière et de mise à disposition des données par le CDP est reconnu comme une référence en matière de transparence environnementale des entreprises. Les réponses d’Air Liquide au questionnaire CDP 2019 sont librement accessibles sur le site internet du CDP.

David Meneses, Directeur du développement durable du groupe Air Liquide, déclare : “Nous sommes fiers d’avoir obtenu un double « A » du CDP distinguant nos actions pour le climat et la gestion durable de l’eau. A travers ces notes, le CDP reconnaît une stratégie initiée de longue date par Air Liquide au service d’une croissance durable. Nos Objectifs climat sont les plus ambitieux du secteur et nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le changement climatique.”

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 66 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,6 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au coeur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 21 milliards d’euros en 2018. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

