Air Liquide : poursuit un contrat avec Shell Chemicals

23/07/2019 | 18:22

Air Liquide et Shell Chemicals annoncent la poursuite des contrats pour la fourniture d'oxygène, d'azote, de vapeur et d'électricité au site Scotford de Shell près de Fort Saskatchewan en Alberta, au Canada.



Air Liquide investira dans son site de Scotford pour en améliorer l'efficacité opérationnelle.



' Le renouvellement de ces contrats illustre l'engagement d'Air Liquide au service de l'industrie en Alberta, où le Groupe fournit des gaz industriels et médicaux à un large éventail de clients depuis près d'un siècle ' indique le groupe.



