Air Liquide : prend une participation dans Hydrogenics

24/01/2019 | 18:20

Air Liquide annonce une prise de participation de 18,6 % dans le capital de la société canadienne Hydrogenics Corporation. Cette société est spécialisée des les équipements de production d'hydrogène par électrolyse et des piles à combustible.



Cette opération correspond à un investissement de 20,5 millions de dollars américains (18 millions d'euros). ' Elle permet au Groupe de réaffirmer son engagement à long terme dans les marchés de l'hydrogène énergie et son ambition d'être un acteur majeur dans la fourniture d'hydrogène décarboné ' indique la direction.



Air Liquide et Hydrogenics ont également conclu un accord technologique et commercial afin de développer conjointement des technologies d'électrolyse PEM (Proton Exchange Membrane).



François Darchis, Directeur de la Société et membre du Comité Exécutif d'Air Liquide a déclaré: “ L'électrolyse de l'eau est une des technologies clefs pour accélérer l'émergence de l'hydrogène comme vecteur d'énergie durable. En effet, elle permet de produire de l'hydrogène totalement décarboné, grâce notamment à l'électricité renouvelable. Nous sommes plus que jamais convaincus que l'hydrogène jouera un rôle majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique ”.



