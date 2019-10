Air Liquide : projet pilote avec ArcelorMittal

17/10/2019 | 09:29

Air Liquide annonce s'associer à ArcelorMittal dans la première implantation industrielle d'un projet pilote afin de réduire les émissions carbone dans la production d'acier et de les recycler en produits chimiques, plus précisément en bioéthanol avancé.



Dans le cadre de ce projet, sa division Air Liquide Engineering & Construction fournira la solution technologique qui filtre les effluents gazeux du haut fourneau. Ces gaz seront ensuite injectés dans un bioréacteur pour produire du bioéthanol.



Le projet sera mis en oeuvre dans l'aciérie d'ArcelorMittal de Gand, en Belgique. La construction de l'installation est en cours et elle devrait être opérationnelle fin 2020. A terme, le site devrait produire 80 millions de litres de bioéthanol par an.



