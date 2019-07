Air Liquide : record boursier après les semestriels

30/07/2019 | 17:20

Toujours plus haut pour l'action Air Liquide, fort prisée des petits porteurs, qui ce matin a marqué un nouveau record historique à la Bourse de Paris, quelques centimes au-delà des 127 euros. Le grand nom français des gaz industriels et médicaux a fait état, au 1er semestre 2019, d'une croissance toujours solide doublée d'une amélioration sensible de sa rentabilité.



En effet, la principale division du groupe, Gaz & Services, fait toujours fi du ralentissement conjoncturel mondial. Après 5,2% en 2018 puis 4,8% au 1er trimestre 2019, la croissance organique du coeur de métier n'a pas faibli durant le deuxième quart de l'année, puisqu'elle ressort à 4,9% sur le semestre, où les facturations ont frôlé les 11 milliards d'euros. Le patron du groupe, Benoît Potier, évoque 'une bonne dynamique en Europe et une croissance toujours soutenue en Asie-Pacifique et notamment en Chine', tous les métiers y ayant contribué.



De plus, cette tendance semble bien partie pour perdurer puisque les 'décisions d'investissements', ce qui ressemble peu ou prou au carnet de commandes, ont augmenté de 22% sur un an à 1,8 milliard d'euros, sachant que 2,2 milliards d'investissements industriels sont en cours d'exécution.



Mieux encore : Air Liquide est parvenu à améliorer sa marge opérationnelle courante de 70 points de base (hors énergie), à 16,6%, celle de Gaz & Services atteignant même 18,4%. Eléments explicatifs : les hausses de prix, les économies en cours, et 'une gestion dynamique du portefeuille d'actifs'.



Et le résultat net part du groupe, en hausse symbolique de 1,8% en données publiées mais de 12,1% à chiffres comparables, atteint 1,06 milliard d'euros, soit 2,48 euros par action. Presque autant que le dividende payé en mai dernier pour l'ensemble de l'exercice 2018 (2,65 euros).



Enfin et quoique toujours non chiffrée, la 'guidance' annuelle est confirmée : 'Air Liquide est confiant dans sa capacité à réaliser en 2019 une croissance du résultat net, calculée à change constant', indique M. Potier.



A suivre sur l'agenda du groupe : comme tous les deux ans, Air Liquide procèdera à l'attribution d'une action gratuite pour dix détenues, opération qui interviendra le 9 octobre.



EG



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.