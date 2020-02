Air Liquide : renforce son partenariat avec BASF à Anvers avec trois nouveaux contrats de long terme

Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) et BASF, un leader mondial de la chimie, ont récemment signé trois nouveaux contrats de long terme dans le bassin d’Anvers (Belgique). Air Liquide fournit du gaz à BASF depuis plus de 50 ans dans ce bassin industriel majeur et exploite actuellement cinq usines de production sur ce site. Ces nouveaux contrats s’inscrivent dans une démarche visant une faible empreinte carbone, en ligne avec les Objectifs climat du Groupe.

S’appuyant sur ses cinq usines de production sur site dans le bassin d’Anvers, Air Liquide a conclu un nouvel accord d’une durée de 15 ans correspondant d’une part, au renouvellement de son contrat de fourniture de gaz de l’air pour les unités existantes et d’autre part, à la fourniture d’oxygène supplémentaire à une nouvelle usine d’oxyde d’éthylène que BASF va construire.

Air Liquide construira et exploitera également une unité de déazotation (NRU) pour fournir à BASF des gaz de grande pureté permettant une production plus efficace de MDI, un composant chimique important utilisé dans l’isolation thermique pour économiser de l’énergie dans les bâtiments ainsi que dans d’autres applications. Il est prévu que la nouvelle NRU soit opérationnelle mi-2021.

De plus, Air Liquide achètera une partie du méthane issu du processus de production de BASF et le valorisera comme matière première dans ses usines de production d’hydrogène sur le site. Ceci permettra de réduire les émissions de CO 2 jusqu’à hauteur de 15 000 tonnes par an sur le site d’Anvers, et de contribuer au développement d’une économie circulaire.

Air Liquide est depuis longtemps un fournisseur majeur de gaz dans le bassin chimique intégré d’Anvers, lequel est le plus grand d’Europe. Le Groupe est également activement engagé dans les initiatives climatiques du Port d’Anvers, comme en témoigne un accord de coopération signé en décembre dernier avec d’autres acteurs de premier plan, y compris BASF, pour explorer les possibilités de réduire les émissions de CO 2 localement.

François Jackow, Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif d’Air Liquide supervisant les activités en Europe : « Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec BASF, un client stratégique du Groupe. La signature de ces nouveaux contrats témoigne de la capacité d’Air Liquide à mettre au point des solutions innovantes et durables et à créer de la valeur à long terme pour ses clients. Ces nouveaux contrats illustrent également l’engagement qui est le nôtre d'accompagner nos clients dans le défi de la transition énergétique, en ligne avec nos Objectifs climat. »

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 66 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,6 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au coeur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 21 milliards d’euros en 2018. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

