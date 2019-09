Air Liquide : s'engage sur le projet Northern Lights

05/09/2019 | 18:06

Air Liquide annonce ce soir la signature d'un protocole d'accord avec Equinor et ses partenaires (Shell et Total) en vue d'une collaboration sur le projet Northern Lights, un projet de captage et de stockage du CO2.



“Ce projet porte sur le développement du stockage offshore du CO2 sur le plateau continental norvégien et pourrait devenir le premier site de stockage au monde à recevoir du CO2 provenant de sources industrielles de plusieurs pays européens”, explique Air Liquide.



Dans le cadre de ce protocole d'accord, les partenaires étudieront la possibilité de coopérer au développement du captage et du stockage du carbone.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.