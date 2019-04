Air Liquide : se renforce dans la santé à domicile en Espagne

17/04/2019 | 09:25

Air Liquide renforce son activité de santé à domicile en Espagne avec l'acquisition de la 'jeune pousse' DiaLibre, qui accompagne les patients diabétiques. Les modalités de l'opération n'ont pas été précisées.



'DiaLibre met ainsi en relation experts - médecins, infirmiers, nutritionnistes, psychologues - et patients afin qu'ils soient mieux accompagnés dans leur quotidien. Lors de la première visite, le spécialiste DiaLibre initie avec le patient le traitement prescrit par le médecin et définit le programme d'accompagnement le plus adapté à son mode de vie', explique le groupe.



Novalab, autre filiale espagnole d'Air Liquide active dans ce domaine, exerce dans ce pays depuis 2016.



Le géant français des gaz industriels et médicaux rappelle qu'il 'accompagne déjà 1,6 million de patients atteints de maladies chroniques à leur domicile dans le monde et développe des nouveaux modèles de prise en charge pour améliorer leur qualité de vie'.









