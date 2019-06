Air Liquide signe 2 contrats d'approvisionnement à long terme avec Marathon Petroleum

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Air Liquide a annoncé mercredi la signature de deux contrats d'approvisionnement à long terme portant sur un total de 900 tonnes d'oxygène par jour pour les raffineries de la compagnie pétrolière américaine Marathon Petroleum à Texas City et à Garyville.

Avec ces deux contrats, Air Liquide va presque doubler la quantité d'oxygène que le groupe fournira à Marathon Petroleum. Les deux sites se trouvent dans le golfe du Mexique.

Air Liquide augmentera sa distribution d'oxygène actuelle de 400 tonnes par jour pour la raffinerie Galveston Bay de Marathon à Texas City. A Garyville, en Louisiane, Air Liquide augmentera la livraison d'oxygène à 500 tonnes par jour.

Marathon Petroleum dispose d'une capacité de plus de 3 millions de barils par jour de pétrole brut dans 16 raffineries, selon le communiqué d'Air Liquide.

"Les deux nouveaux contrats d'approvisionnement conclus avec Marathon Petroleum démontrent la capacité d'Air Liquide à développer et à augmenter la capacité au sein de son réseau de canalisations, pour accompagner en toute sécurité et fiabilité, la demande croissante pour les gaz industriels dans des zones géographiques clés", a déclaré Michael J. Graff, vice-président et membre du comité exécutif d'Air Liquide.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: VLV

