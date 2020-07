Air Liquide : signe un accord de fourniture à long terme avec Steel Dynamics, Inc. aux États-Unis

Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) a signé un contrat de long terme avec Steel Dynamics, Inc. (SDI), un des plus grands groupes de production d’acier et de recyclage de métaux aux États-Unis, en vue de fournir de l’oxygène, de l’azote et de l’argon à la nouvelle aciérie à four électrique de SDI implantée à Sinton, au Texas. Pour honorer ce nouveau contrat, Air Liquide prévoit d’investir plus de 100 millions de dollars américains dans la construction d’une unité de séparation des gaz de l’air (ASU) au sein de son réseau de canalisations de la côte du Golfe du Mexique à Ingleside, au Texas, ainsi que de raccorder le site de SDI à son réseau de canalisations.

A la pointe de la technologie et économe en énergie, cette ASU pourra produire plus de 770 tonnes d’oxygène par jour, ainsi que de l’azote et de l’argon pour la nouvelle aciérie de SDI qui aura une capacité de production prévue de 3 millions de tonnes par an et doit être mise en service en 2021. Air Liquide construira également 40 kilomètres de canalisations pour raccorder SDI à son réseau de la côte du Golfe du Mexique, consolidant ainsi sa position tant dans cette région des États-Unis que dans le bassin industriel en pleine expansion de Corpus Christi, où le Groupe est présent depuis le milieu des années 30.

Grâce à ses capacités de production et à son réseau de canalisations intégrés, Air Liquide est en mesure de fournir à ses clients de grandes quantités d’oxygène et d’azote de Corpus Christi, au Texas, jusqu’à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, et leur permet de gagner en compétitivité sur le long terme. La fiabilité et la flexibilité offertes par ce réseau de canalisations permettent de produire et de distribuer efficacement des gaz industriels, favorisant la poursuite du développement d’une activité durable pour SDI et le développement de l’activité d’Air Liquide en ligne avec ses Objectifs climat.

La croissance d’Air Liquide dans ce bassin clef via son réseau de canalisations bénéficiera du support de son centre d’opérations à distance (Smart Innovative Operation Center) qui permet, en s’appuyant sur les technologies numériques, de faire de l’analyse prédictive et d’optimiser son activité et la gestion de ses unités de production aux États-Unis.

Michael J. Graff, Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, a déclaré : « Air Liquide est fier de soutenir la croissance de Steel Dynamics, Inc. et de collaborer à ce projet qui vise à créer la plus grande aciérie du Texas et renforcera l’industrie sidérurgique américaine. L’investissement dans une nouvelle unité de production des gaz de l’air ainsi que dans l’infrastructure de canalisations associée augmentera encore la capacité du réseau et consolidera le positionnement de leader d’Air Liquide dans le Golfe du Mexique. Ceci nous permettra de répondre dans cette région à la croissance de la demande des clients en gaz industriels, de manière sûre, fiable et durable. »

Branche d’activité Grande Industrie d’Air Liquide

La branche d’activité Grande Industrie d’Air Liquide propose à ses clients issus principalement des secteurs du raffinage, du gaz naturel, de la chimie, de la métallurgie et de l’énergie des solutions gaz et énergie qui améliorent l’efficacité de leurs procédés et qui leur permettent de mieux respecter l’environnement. En 2019, le chiffre d’affaires s’est élevé à 5 629 millions d’euros.

Air Liquide aux États-Unis

Air Liquide emploie plus de 20 000 personnes aux États-Unis sur plus de 1 500 sites et usines, notamment un centre de R&D de classe mondiale. La société propose des gaz, technologies et services médicaux et industriels à une large gamme de clients des secteurs énergétique, pétrochimique, industriel, électronique et de la santé. www.airliquide.com/USA

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 67 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,7 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 22 milliards d’euros en 2019. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

