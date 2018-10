Paris (awp/afp) - Le groupe de gaz industriels Air Liquide bénéficie toujours d'une "croissance raisonnable" de ses activités en France, a affirmé lundi sur BFMTV son PDG Benoît Potier, disant n'être "pas très inquiet sur la conjoncture".

"On a deux grands pôles en France, l'industrie et la santé, et l'un souvent équilibre l'autre", a expliqué M. Potier.

Selon le PDG d'Air Liquide, "l'image internationale de la France est incroyablement meilleure" depuis l'élection d'Emmanuel Macron. "La France est plus attractive, il y a plus d'investissements et donc quelque part, l'économie suit cette amélioration d'image", a-t-il poursuivi, en estimant néanmoins "qu'il fallait aller plus loin".

Interrogé d'autre part sur la situation aux Etats-Unis dans le contexte de guerre commerciale, Benoit Potier a indiqué que son groupe était "pour l'instant assez peu" affecté. "Nos métiers sont très locaux, on produit localement et on vend localement", a-t-il rappelé.

Mais les "grands clients" du groupe sont touchés, a-t-il observé, citant l'acier et l'électronique. "Nous sommes effectivement préoccupés par la situation et nous suivons ça avec beaucoup d'attention".

Le patron d'Air Liquide a estimé que les conséquences à court terme de ce conflit "seraient relativement faibles, sauf tarifs douaniers qui changeraient les flux de produits".

Mais "les conséquences à long terme sont plus importantes (...) parce que c'est toute la (question de la) confiance et c'est lié beaucoup aux investissements", a-t-il estimé. "Donc ça aura un impact à long terme sur la stratégie d'investissement des grands groupes".

afp/rp