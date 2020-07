Air Liquide : une initiative avec le port de Rotterdam

06/07/2020 | 18:04

Air Liquide et le port de Rotterdam annoncent ce soir le lancement d'une initiative conjointe ayant pour objectif de permettre à 1.000 camions hydrogène zéro émission de relier les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne de l'Ouest d'ici 2025.



'Plusieurs partenaires représentant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, depuis des constructeurs de camions tels que VDL Groep et Iveco/Nikola jusqu à des sociétés de transport comme Vos Logistics, Jongeneel Transport et HN Post, ainsi que des fournisseurs majeurs de piles à combustible ont déjà accepté de s'y joindre. Il s'agit de l'un des plus grands projets européens de développement de camions à hydrogène et d'infrastructures connexes', indique Air Liquide.



Ce projet doit contribuer à améliorer la qualité de l'air en réduisant les émissions de CO2 d'environ 100.000 tonnes par an.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.