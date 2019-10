Air Liquide : une petite acquisition en Malaisie

31/10/2019 | 09:53

Air Liquide fait part ce matin de l'acquisition, déjà finalisée, de son petit concurrent malaisien Southern Industrial Gas Sdn Bhd (SIGSB), dont le CA annuel est de l'ordre de 20 millions d'euros. Les modalités de l'opération n'ont pas été précisées.



Acteur important sur ce marché asiatique, SIGSB emploie plus de 200 personnes et détient huit unités de production et de remplissage de gaz.



L'opération 'devrait générer des synergies importantes grâce à une présence plus importante, Air Liquide disposant désormais d'un réseau couvrant l'essentiel du pays', indique le géant français des gaz industriels et médicaux.





