Air Liquide : va construire la première station hydrogène haute pression destinée aux camions longue distance en Europe

Air Liquide (Paris:AI) annonce la construction de la première station hydrogène haute pression d’Europe. Cette station alimentera la première flotte de camions à hydrogène effectuant de longues distances. Cet investissement reflète la stratégie du Groupe qui vise à accélérer le déploiement de l’énergie hydrogène à travers des projets à grande échelle, notamment dans le segment des véhicules lourds.

Conçue par Air liquide, cette station hydrogène de grande capacité [700 bar, 1 tonne/jour], sera située sur le site d’Air Liquide à Fos-sur-Mer, en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (France). Elle permettra jusqu’à 20 rechargements journaliers de camions hydrogène bas carbone effectuant de longue distance, leur autonomie pourra aller jusqu'à 800 km. En complément de l'investissement d'Air Liquide, la station bénéficiera d’un financement de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l’Europe FCH JU (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking).

La station sera construite dans le cadre du projet HyAMMED1 qui regroupe des industriels, des transporteurs et des acteurs de la grande distribution tels que Carrefour, Coca-Cola European Partners et Monoprix, soucieux de voir le transport de marchandises évoluer vers des solutions propres et durables. Le projet permettra de réduire les émissions de CO 2 de plus de 1 500 tonnes de CO 2 par an, soit l'équivalent de plus de 2 millions de kilomètres parcourus en camion.

La station sera mise en service début 2022 et alimentera en hydrogène bas carbone principalement la première flotte européenne de huit camions de 44 tonnes spécialement conçus dans le cadre du projet. L'un de ces camions sera exploité par Air Liquide dans le cadre de ses activités de livraison de gaz conditionnés dans la région de Fos-sur-Mer. La station est également conçue pour le ravitaillement de bus et autres véhicules utilitaires.

François Jackow, Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif du Groupe Air Liquide, a déclaré: « L'hydrogène est une énergie alternative qui permet de relever le défi du transport propre et ainsi contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air. L’hydrogène a ainsi le potentiel de pouvoir transformer le paysage énergétique européen. Ce projet démontre l'engagement d'Air Liquide, dans le cadre de ses objectifs Climat, à travailler avec ses clients et ses partenaires publics et privés afin de développer une industrie durable et contribuer à la transition vers une société bas carbone. »

Le projet HyAMMED

Le projet HyAMMED (Hydrogène à Aix-Marseille pour une Mobilité Écologique et Durable) a également été sélectionné par l'ADEME (Agence de la Transition Écologique) en janvier 2020 dans le cadre du Plan de déploiement de l'hydrogène pour la transition énergétique en France.

Le projet HyAMMED, qui fait partie du programme H2Haul (Hydrogen fuel cell trucks for heavy-duty, zero emission logistics), a reçu un financement du Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking dans le cadre de la convention de subvention n° 826236. Ce partenariat public-privé bénéficie du soutien du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne, de Hydrogen Europe et du Hydrogen Europe Research.

L’engagement Air Liquide en faveur de la filière Hydrogène

Depuis 50 ans, Air Liquide maîtrise l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en hydrogène, de la production au stockage, à la distribution et au développement d’applications pour les utilisateurs finaux. Le Groupe contribue par son expertise à la généralisation de l'utilisation de l'hydrogène comme source d'énergie propre, notamment pour la mobilité. À ce jour, le Groupe a conçu et installé plus de 120 stations de remplissage d’hydrogène dans le monde. L’hydrogène est une solution pour répondre au défi du transport propre et contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité de l’air. Utilisé dans une pile à combustible, l’hydrogène se combine à l’oxygène de l’air pour produire de l’électricité en ne rejetant que de l’eau. Il ne génère aucune pollution au point d’utilisation : zéro gaz à effet de serre, zéro particule et zéro bruit. L’hydrogène apporte une réponse concrète aux défis posés par la mobilité durable et la pollution locale dans les zones urbaines.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 67 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,7 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 22 milliards d’euros en 2019. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

