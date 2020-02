Air Liquide: ventes et bénéfices en hausse en 2019

Paris (awp/afp) - Le groupe français de gaz industriels Air Liquide a enregistré une croissance des ventes et une amélioration de la performance opérationnelle et du bénéfice net en 2019, et il vise une nouvelle progression cette année.

Le chiffre d'affaires annuel atteint 21,9 milliards d'euros (23,4 milliards de francs suisses), en hausse de 4,3%, soutenu par l'ensemble des activités Gaz et Services, a annoncé mardi le groupe dans un communiqué.

En données comparables (hors effet de change, d'énergie et de périmètre), la hausse des ventes est de 3,2%.

Le bénéfice net annuel ressort à 2,2 milliards d'euros, en hausse de 6,1%. Le groupe vise une nouvelle hausse en 2020, à change constant.

Le PDG d'Air Liquide, Benoît Potier, cité dans le communiqué, a salué "une année marquante" pour le groupe, en pointant "une amélioration significative de la performance".

Le chiffre d'affaires est légèrement inférieur au consensus établi par l'agence financière Bloomberg, qui tablait sur 22,1 milliards d'euros. Le bénéfice opérationnel courant est quant à lui légèrement supérieur, à 3,79 milliards d'euros contre une prévision de 3,78 milliards.

Toutes les activités de la division Gaz et Services, qui représente l'essentiel du chiffre d'affaires, étaient en progression, notamment les secteurs de la santé et de l'électronique.

Le secteur Industriel Marchand (vente de gaz en bouteilles), qui pèse près de la moitié des Gaz et Services, affiche des ventes en hausse de 6,3% (+1,9% en comparable).

Le groupe a amélioré sa marge opérationnelle de 90 points de base, à 17,3%, et vise une nouvelle progression en 2020, avec notamment la poursuite de son programme d'économies qui avait été renforcé l'an dernier.

"Le groupe aborde ce début d'année confiant dans ses atouts, dans un contexte caractérisé par une nouvelle incertitude liée à l'épidémie de coronavirus", a-t-il affirmé.

afp/jh