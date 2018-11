Air Liquide : veut réduire de 30% son intensité carbone

30/11/2018 | 09:33

Dans le cadre d'une approche globale du climat, Air Liquide revendique les objectifs les plus ambitieux de son secteur, s'engageant ainsi à réduire de 30% son intensité carbone d'ici 2025, sur la base des émissions de 2015.



L'atteinte de cet objectif pourra notamment s'appuyer sur une augmentation de près de 70% des achats d'électricité renouvelable, une amélioration de l'efficacité énergétique des unités de production et une réduction de 10% de l'empreinte carbone de ses produits.



Le groupe s'engage également pour une industrie durable grâce à des solutions bas carbone, 'innovant continuellement et développant de nouvelles solutions comme la capture et valorisation du CO2 ou la mise au point de nouveaux matériaux pour l'électronique.



