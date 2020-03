Air Liquide : voudrait relever le prix de vente de Schülke

16/03/2020 | 10:13

Le groupe voudrait faire relever le prix de vente de sa filiale Schülke indique ce matin le FT. La société Schülke, dont le siège social est situé en Allemagne, est un leader dans le domaine de l'infection, de la prévention et de l'hygiène. Avec 130 ans d'expérience, elle compte plus de 1.200 collaborateurs dans 22 pays.



' Air Liquide espérait retirer 1 MdE environ de cette cession. Après une telle crise, il parait raisonnable d'imaginer que la demande de long terme pour les produits d'hygiène devrait être révisée à la hausse ' indique ce matin Aurel BGC.



La cession de sa filiale Schülke, permettra au groupe de 'continuer à développer ses activités santé, tout en permettant à Schülke de bénéficier des meilleures opportunités pour son développement à long terme'.



' Rien ne garantit avec certitude qu'il en résultera un désinvestissement effectif', a précisé toutefois le fournisseur de gaz industriels.



