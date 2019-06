BONDS : Air Liquide émet pour 600 millions d'euros d'obligations

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a annoncé jeudi avoir procédé avec succès à une émission obligataire pour un montant de 600 millions d'euros, de maturité 11 ans et avec un taux de rendement actuariel de 0,721%. Le règlement de l'opération interviendra le 20 juin 2019. Cette émission, qui bénéficiera d'une notation "A-" par Standard & Poor's et "A-3" par Moody's, a été réalisée dans le cadre du programme EMTN du groupe. Les fonds récoltés permettront à Air Liquide de refinancer une échéance obligataire de juin 2019 et une partie de l'encours de dette de marché à court terme. A la suite de cette opération, l'encours d'émissions obligataires réalisées à ce jour sera de l'ordre de 12,9 milliards d'euros, avec une maturité moyenne de 5,9 ans, a précisé le groupe dans un communiqué. (ddelmond@gefi.fr) ed: LBO

