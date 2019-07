BONDS : S&P relève sa perspective sur Air Liquide de "stable" à "positive"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation financière S&P Global Ratings a relevé lundi sa perspective sur la note d'Air Liquide de "stable" à "positive" en raison de l'amélioration de la performance opérationnelle du groupe. "Depuis l'acquisition d'Airgas [en 2016, ndlr], Air Liquide a réalisé des économies de coûts et des synergies de façon plus rapide que ce que nous anticipions", indique l'agence. S&P précise qu'elle pourrait relever la note, qui se situe actuellement à "A-", d'un cran au cours des 12 à 18 prochains mois, si le groupe maintient sa discipline financière et améliore encore son ratio dette-bénéfices. (fschott@agefi.fr) ed: ECH

