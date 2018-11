Climat : Air Liquide annonce un objectif de réduction de 30 % de son intensité carbone entre 2015 et 2025, et confirme son engagement pour une croissance bas carbone

Dans le cadre d'une approche globale du climat, Air Liquide présente les objectifs les plus ambitieux de son secteur. Les engagements du Groupe visent ainsi non seulement à réduire l'intensité carbone de ses activités, mais aussi à agir avec ses clients pour une industrie durable et à prendre part à l'émergence d'une société bas carbone.

Depuis de nombreuses années, Air Liquide s'inscrit dans une démarche de croissance responsable visant notamment à limiter ses émissions de CO 2 et celles de ses clients. Pour accélérer cette dynamique, Air Liquide va aujourd'hui plus loin en annonçant ses objectifs climat avec une approche globale incluant ses actifs, ses clients et les écosystèmes.

Dans le cadre de ses activités de production, de distribution et de services, Air Liquide s'engage ainsi à réduire de 30 % son intensité carbone1d'ici 2025, sur la base des émissions de 2015. L'atteinte de ces objectifs pourra notamment s'appuyer sur :

une augmentation de près de 70 % des achats d'électricité renouvelable ;

une amélioration de l'efficacité énergétique de ses unités de production ;

et une réduction de 10 % de l'empreinte carbone de ses produits - en agissant tant sur la production que sur le transport.

Avec ses clients, le Groupe s'engage également pour une industrie durable grâce à des solutions bas carbone. Grâce à sa connaissance approfondie des procédés de ses clients, Air Liquide propose dès aujourd'hui des technologies comme l'oxycombustion qui permet à ses clients d'améliorer l'efficacité énergétique de leurs procédés industriels, et de réduire leurs émissions. Le Groupe innove continuellement et développe de nouvelles solutions comme la capture et valorisation du CO 2 ou la mise au point de nouveaux matériaux pour l'Électronique.

Avec les écosystèmes, via un dialogue actif avec un ensemble d'acteurs (pouvoir publics, partenaires industriels, ONGs...), Air Liquide contribue au développement d'une société bas carbone, notamment :

en développant le biométhane pour l'industrie et les transports ;

en proposant des solutions alternatives pour la logistique du froid ;

en promouvant l'hydrogène - et notamment l'hydrogène décarboné - qui, tant sur le plan de la mobilité que de l'énergie, jouera un rôle clef dans la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique.

Benoît Potier, Président-Directeur Général d'Air Liquide, a déclaré : "L'industrie a un rôle majeur à jouer pour relever le défi du changement climatique, en développant de nouvelles technologies et de nouvelles filières au service de la transition bas carbone. Chez Air Liquide, nous sommes conscients de notre responsabilité et travaillons depuis de nombreuses années à concilier croissance et respect de l'environnement grâce à nos technologies innovantes. Près d'un tiers de nos dépenses d'innovation y sont consacrées. L'objectif annoncé aujourd'hui de réduire de 30 % notre intensité carbone correspond à un engagement fort. Nous croyons à la nécessité de passer à une société bas carbone. Notre développement dans le biométhane et l'hydrogène illustre cette conviction."

1 En kg CO2 equivalent / € EBITDA