Covid-19: Air Liquide, Schneider Electric, PSA et Valeo vont produire 10.000 respirateurs

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide, l'équipementier automobile Valeo, le constructeur automobile PSA et le groupe de systèmes électriques Schneider Electric vont coopérer pour fournir 10.000 respirateurs au gouvernement, ont annoncé mardi les quatre sociétés.

Pour faire face à la propagation de la pandémie de coronavirus, le gouvernement a demandé à Air Liquide d'étudier la possibilité d'augmenter la production de respirateurs pour en fournir 10.000 en 50 jours, de début avril à mi-mai.

"En réponse à cette sollicitation, les sociétés Air Liquide, Groupe PSA, Schneider Electric et Valeo ont mis en place un groupe de travail d'une trentaine d'experts en achats et industrialisation afin de définir le plan d'actions nécessaire pour augmenter la production des respirateurs Air Liquide Medical Systems déjà référencés par de nombreux hôpitaux en France et à l'étranger", ont expliqué les quatre entreprises.

Air Liquide s'est engagé à fournir au gouvernement à prix coûtant ces respirateurs. PSA pour sa part fournira au spécialiste des gaz industriels des blocs mécaniques qu'il assemblera sur son site de Poissy et touchera dans ce cadre "zéro marge", a expliqué Yann Vincent, directeur industriel du groupe, lors d'une conférence téléphonique. Le constructeur automobile mettra également à la disposition d'Air Liquide 50 salariés de son site de Vélizy pour l'assemblage final des respirateurs.

Schneider Electric, de son côté, fournira du matériel permettant la reconfiguration des lignes de production de PSA. Le groupe a également fait appel à ses collaborateurs, sur la base du volontariat, pour occuper des postes d'opérateurs, pour une durée d'environ six semaines, sur le site d'Air Liquide à Antony. "En quelques heures, près de 100 collaborateurs de Schneider Electric France se sont déjà portés volontaires", a assuré la société.

Valeo va notamment constituer une équipe d'acheteurs dédiés "en charge de la gestion des fournisseurs et de l'approvisionnement des pièces nécessaires à la production des respirateurs", a expliqué l'équipementier. Le groupe mettra également à disposition à temps plein des ingénieurs spécialisés dans la production industrielle à grande échelle.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO

