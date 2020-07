Pays-Bas : Air Liquide investit 125 mlns d'euros dans une unité de production d'oxygène

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a annoncé jeudi un investissement de 125 millions d'euros pour construire aux Pays-Bas une unité de séparation des gaz de l'air (ASU) pour la production d'oxygène.

Située dans le port de Moerdijk, cette unité aura une capacité de production de 2.200 tonnes d'oxygène par jour et comprendra un système de stockage d'énergie allant jusqu'à 40 mégawattheures, a détaillé Air Liquide dans un communiqué. Ce système permettra de stabiliser le réseau électrique et d'augmenter la quantité d'énergie renouvelable injectée, a expliqué le groupe.

Cette nouvelle ASU produira de l'oxygène, de l'azote et de l'argon pour les marchés industriels, alimentaires et médicaux, et devrait être opérationnelle en 2022.

