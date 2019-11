Air Marine : 07 NOV. 2019 Formulaire Unique VPC ou procuration et Annexe

Formule de demande d'envoi des documents et renseignements

(Articles R.225-83 et R.225-88 du Code de commerce)

Je soussigné(e)

M.

demeurant

propriétaire de actions de la société représentant voix :

AIR MARINE

Société Anonyme

Capital : 289.119,75 euros

Siège social : 305 avenue de Mont de Marsan

33850 LEOGNAN

381 365 063 RCS BORDEAUX

Demande que me soient adressés les documents et renseignements visées à l'article R 225-83 du code de commerce et se rapportant à l'assemblée générale convoquée pour le 28 novembre 2019 à 10h00 à la Technopole Bordeaux Montesquieu, 1 allée Jean Rostand - 33650 Martillac.

Fait à

Le

[ Signature ]

NB : Conformément aux dispositions de l'article R.225-88 du Code de commerce, à compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l'adresse indiquée, les documents et renseignements mentionnés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais.

Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R.225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

Le même droit est ouvert à tout actionnaire propriétaire de titres au porteur, qui justifie de cette qualité par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier.

Les actionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, par une demande unique, obtenir de la société l'envoi des documents et renseignements précités à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.

