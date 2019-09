Air Partner : Liberum reste à 'achat'

09/09/2019 | 11:45

Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 115 pence sur Air Partner, après un point d'activité du courtier en transport aérien au titre du premier semestre, qui s'est montré 'un peu meilleur qu'anticipé'.



'La direction s'attend désormais à ce que la performance de l'exercice soit pondérée équitablement entre les deux semestres, plutôt qu'en faveur du second', note le broker, qui maintient toutefois ses prévisions au vu de l'environnement macro difficile du secteur.



Par ailleurs, avec un cours à 8,8 fois le BPA attendu pour 2020 et un rendement de dividende de 7,4%, l'intermédiaire financier considère la valorisation du groupe britannique comme clairement séduisante.



