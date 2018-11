Air Products : bat de peu le consensus au 4e trimestre

06/11/2018 | 13:53

Air Products publie au titre de son quatrième trimestre comptable un bénéfice net ajusté en croissance de 14% à 442 millions de dollars, soit deux dollars par action, un BPA dépassant d'un cent l'estimation moyenne des analystes.



Toujours en données ajustées (non GAAP), le groupe pennsylvanien a amélioré sa marge d'EBITDA de 90 points de base à 35,8%, pour des revenus en croissance de 4% à 2,3 milliards de dollars, soutenus principalement par les volumes.



Affichant un BPA ajusté en hausse de 18% à 7,45 dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le fournisseur de gaz industriels déclare l'anticiper pour 2018-19 entre 8,05 et 8,30 dollars, soit une croissance de 10% pour le milieu de cette fourchette cible.



