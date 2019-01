Air Products : consensus manqué au 1er trimestre

25/01/2019 | 14:03

Air Products publie au titre de son premier trimestre comptable un BPA ajusté de 1,86 dollar par action, en croissance de 9% en excluant une cession de site un an auparavant, un BPA manquant d'un cent le consensus.



Toujours en données ajustées, le groupe pennsylvanien a amélioré sa marge d'EBITDA de 250 points de base à 35,7%, pour des revenus stables à 2,2 milliards de dollars, pénalisés par un repli de 3% des volumes.



En termes de perspectives, le fournisseur de gaz industriels confirme anticiper pour son exercice 2018-19 un BPA ajusté entre 8,05 et 8,30 dollars, soit une croissance de 10% pour le milieu de cette fourchette cible.



