AIRBUS : AIG commande 14 A321XLR

International Airlines Group (IAG) a choisi l'A321XLR pour étendre sa flotte d'avions mono-couloir à haut rendement avec une commande ferme de 14 appareils. Sur ce nombre, huit sont destinés à Iberia et six à Aer Lingus. IAG, la société mère de compagnies aériennes de premier plan, dont British Airways, Level and Vueling, est l'un des principaux clients d'Airbus et cet accord portera la commande globale du groupe à 530 appareils.Ensemble, les compagnies aériennes IAG exploitent l'une des plus importantes flottes d'Airbus au monde avec plus de 400 appareils.