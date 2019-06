AIRBUS : Indigo Partners commande 50 A321XLR

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Indigo Partners et trois de ses compagnies aériennes vont acquérir 50 des nouveaux Airbus A321XLR, des monocouloirs long-courrier. Le protocole d'accord comprend des nouvelles commandes pour 32 A321XLR et la conversion de 18 commandes existantes de la famille des A320neo.Indigo détient des participations importantes dans quatre compagnies aériennes low-cost, dont Frontier Airlines (États-Unis), JetSMART (Chili), Volaris (Mexique) et Wizz Air (Hongrie). Les quatre transporteurs exploitent maintenant un total de 295 avions Airbus et, avec les nouveaux engagements, affichent 636 commandes.